"Звездой вечера был Димаш": бизнесмен перевел в фонд Перизат Кайрат 10 млн тенге

В столичном суде зачитали показания казахстанцев, которые жертвовали деньги в фонд BIZ BIRGEMIZ - один из бизнесменов перевел в фонд 10 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд BIZ BIRGEMIZ, потому что ему пришло письмо с предложением помочь нуждающимся в средствах детям.

"В компанию пришло письмо, в котором предлагалось стать участником фестиваля для детей с особыми потребностями. Главной звездой BIZ BIRGEMIZ FEST был Димаш Кудайберген. Письмо от фонда BIZ BIRGEMIZ было рассмотрено, и мной было принято решение выделить 10 млн тенге для помощи.

Но поскольку установлено, что деньги были похищены, руководство компании желает вернуть деньги и направить действительно нуждающимся детям", - зачитал показания свидетеля прокурор.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.

Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.

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