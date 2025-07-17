"Звездой вечера был Димаш": бизнесмен перевел в фонд Перизат Кайрат 10 млн тенге
Опубликовано:
В столичном суде зачитали показания казахстанцев, которые жертвовали деньги в фонд BIZ BIRGEMIZ - один из бизнесменов перевел в фонд 10 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
Представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд BIZ BIRGEMIZ, потому что ему пришло письмо с предложением помочь нуждающимся в средствах детям.
"В компанию пришло письмо, в котором предлагалось стать участником фестиваля для детей с особыми потребностями. Главной звездой BIZ BIRGEMIZ FEST был Димаш Кудайберген. Письмо от фонда BIZ BIRGEMIZ было рассмотрено, и мной было принято решение выделить 10 млн тенге для помощи.
Но поскольку установлено, что деньги были похищены, руководство компании желает вернуть деньги и направить действительно нуждающимся детям", - зачитал показания свидетеля прокурор.
Суд по делу Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.
Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.
Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Все написали, и я написала": в суде случилась перепалка подсудимой Перизат Кайрат и свидетеля
- Матери Перизат Кайрат снова стало плохо в суде
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266188-zvezdoy-vechera-byl-dimash-biznesmen-perevel-v-fond-perizat-kayrat-10-mln-tenge/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах