Дело Перизат Кайрат: потерпевшие просят назначить подсудимой реальный срок

Сегодня, 23 июля, в межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжились судебные прения по уголовному делу в отношении подсудимых Перизат Кайрат и ее матери, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Telegram-канале судов Астаны сообщается, что в ходе судебных прений выступили 21 потерпевший и представители потерпевших.

"Потерпевшие поддержали позицию государственного обвинителя и просили назначить наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

Прения будут продолжены 24 июля в 11:00 для выступления потерпевших.

Напомним, ранее прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения.

Также в столичном суде прокурор перечислил, что нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим у Перизат Кайрат и ее матери.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Еще гособвинитель заявил о найденном в телефоне Перизат Кайрат видео с чемоданом наличных.

Сегодня потерпевшая назвала Перизат Кайрат и ее мать, обвиняемых в хищениях их фонда BIZ BIRGEMIZ, Остапами Бендерами в юбках.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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