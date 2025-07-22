"Хороший год": видео с чемоданом, набитым наличными нашли в телефоне Перизат Кайрат

В суде по делу Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой прокурор заявил о найденном в телефоне Перизат Кайрат видео с чемоданом наличности, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о позициях подсудимой, прокурор отметил, что мать Перизат Кайрат Гани Алабшаева не стала давать показаний, однако, по мнению обвинения, ее причастность к делу очевидна.

"Несмотря на то, что она отказалась от дачи показаний, ее позиция ясна, как божий день – она ни в чем не виновата, к деятельности своей дочери Перизат Кайрат никакого отношения не имеет.

В телефоне Перизат Кайрат обнаружено видео, где запечатлены кадры с чемоданом, набитым наличностью из 20-тысячных купюр, с комментарием: "Что сказать, самый хороший год, Аллаға шүкір. Өз. таза еңбегіміз мамамыз екеуміздің. (Слава Аллаху. Наш с мамой честный труд – прим.авт.)", - заявил прокурор.

Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась. Сегодня прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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