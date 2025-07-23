"Как Остап Бендер в юбке": потерпевшая потребовала от Перизат Кайрат вернуть 200 млн тенге
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В столичном суде продолжаются прения по делу Перизат Кайрат и ее матери, обвиняемых в хищениях их фонда BIZ BIRGEMIZ - потерпевшая назвала их Остапами Бендерами в юбках, передает корреспондент NUR.KZ.
"В медиа поступок мамы и дочери сравнивают с Остапом Бендером в юбке и королевой аферистов Софией Блювштейн по кличке "Сонька золотая ручка".
Хочу сказать, что совершение правонарушений Перизат Кайрат и ее мамой Гани Алашбаевой - факты подтверждаются, все установлено. Прошу вас принять строгие меры. Пострадали более 45 потерпевших, в том числе и мы. Мы поддерживаем свое исковое требование. Просим взыскать в полном объеме 200 млн тенге и назначить самое суровое наказание", - заявила представитель от лица потерпевшей компании "Стройконструкция".
Представитель потерпевшего добавила, что пожертвованные в фонд средства должны были пойти не на личные нужды, а на помочь людям, пострадавшим от наводнения.
Другие потерпевшие также выступают сегодня в суде и требуют "принципиального" наказания для подсудимых, поскольку они подорвали доверие к благотворительным фондам в стране, а также вернуть потраченные средства.
Отметим, накануне прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения.
Также в столичном суде прокурор перечислил, что у нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим у Перизат Кайрат и ее матери.
Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.
Еще гособвинитель заявил о найденном в телефоне Перизат Кайрат видео с чемоданом наличных.
"В телефоне Перизат Кайрат обнаружено видео, где запечатлены кадры с чемоданом, набитым наличностью из 20-тысячных купюр, с комментарием: "Что сказать, самый хороший год, Аллаға шүкір. Өз. таза еңбегіміз мамамыз екеуміздің. (Слава Аллаху. Наш с мамой честный труд – прим.авт.)", - заявил прокурор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267955-kak-ostap-bender-v-yubke-poterpevshaya-potrebovala-ot-perizat-kayrat-vernut-200-mln-tenge/
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