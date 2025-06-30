Дело Перизат Кайрат передали в суд Астаны
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Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в суд Астаны. Их обвиняют в хищениях средств на сумму более 3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
"Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3-х миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке", - рассказали в Генпрокуратуре.
Дело Перизат Кайрат
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.
После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.
В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.
3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.
Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.
Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260869-delo-perizat-kayrat-peredali-v-sud-astany/
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