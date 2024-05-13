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"Когда он выйдет, ему будет 68 – не факт, что он доживет": брат Салтанат о приговоре Бишимбаеву

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Айтбек Амангельды
Айтбек Амангельды. Фото: t.me/Jogargy_sot

Брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды высказался о сроке лишения свободы, который назначили признанному виновным Куандыку Бишимбаеву, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное.

С учетом того, как содержат заключенных, не факт, что он даже до этого возраста доживет", - заявил Айтбек.

Напомним, что Куандык Бишимбаев получил лишение свободы сроком 24 года за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, а также за истязания в отношении нее. Его брат Бахытжан Байжанов осужден на 4 года лишения свободы за укрывательство преступления.

Напомним, суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжался с конца марта. Заседания транслировались в онлайн-режиме.

Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса - убийство с особой жестокостью и истязания. Сам экс-министр вины в убийстве не признал, даже после того, как судья обнаружила в его телефоне видеозаписи с истязаниями Салтанат.

Его защита в судебных прениях настаивала на том, что произошедшее - не убийство с особой жестокостью, а причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Согласие с такой формулировкой обвинения высказывал и сам Бишимбаев в своем последнем слове.

Отметим, что судил Бишимбаева по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. В ходе судебного процесса один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099825-kogda-on-vyydet-emu-budet-68-ne-fakt-chto-on-dozhivet-brat-saltanat-o-prigovore-bishimbaevu/

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