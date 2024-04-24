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"Унитаз уже не виноват": отказать адвокатам Бишимбаева в новой экспертизе по делу попросили в суде

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Адвокаты Куандыка Бишимбаева заявили новое ходатайство в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – они попросили провести еще одну экспертизу по полученным травмам девушки, передает NUR.KZ.

«Возникло основание полагать, что травму, повлекшую кровоизлияние в мозг Нукенова могла получить от удара головой о кирпичную стену (…) в холе ресторана BAU в промежутке времени с 7:17 до 7:18 часов утра 9 ноября, запечатленного на видеозаписи, либо от других ударов, указанных на данной видеозаписи», - зачитал свое ходатайство адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов.

Он заявил, что это можно выяснить, если провести экспертизу по видео. Прокурор и адвокаты потерпевшей стороны высказались против новых экспертиз.

«Сторона защиты в очередной раз вводит в заблуждение. Единственное, что из этого заблуждения следует – что унитаз уже ни в чем не виноват, виноват уже угол в холле, стена, где происходило первоначальное избиение Салтанат, которое запечатлено с камер наблюдения в зале ресторана.

Касательно того, что нам говорят, что причина смерти не установлена – опять вводят в заблуждение. Причина смерти установлена заключением экспертов – эксперт Халимназаров, который был допрошен, думаю, всем достаточно ясно объяснил, что явилось причиной смерти», - заявил адвокат Игорь Вранчев.

Судья приняла решение отклонить ходатайство адвокатов Бишимбаева о новой экспертизе.

Напомним, что ранее в суде эксперт Тахир Халимназаров заявил, что Салтанат Нукенова скончалась от совокупности причиненных ей травм.

Также эксперт опроверг версию Бишимбаева о том, что Салтанат могла получить серьезные травмы, упав на унитаз.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090501-unitaz-uzhe-ne-vinovat-otkazat-advokatam-bishimbaeva-v-novoy-ekspertize-po-delu-poprosili-v-sude/

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