Ясновидящая, которой звонил Бишимбаев, заявила о поступающих ей угрозах

В суд по делу Куандыка Бишимбаева в качестве свидетеля вызвали ясновидящую, которой подсудимый звонил в день смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед началом допроса ясновидящей прокурор сообщила, что свидетель попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме.

"Поступило заявление от Е., она просит допросить ее в закрытом судебном заседании без участия СМИ, потому что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь", - заявила прокурор.

Адвокаты стороны потерпевших и Бишимбаева не согласились с этим и попросили допросить женщину открыто, как и других свидетелей ранее.

Судья вынесла решение о запрете трансляции изображения ясновидящей, а также запретила указывать ее анкетные данные в СМИ. Ясновидящую подключили к суду через видеозвонок – на заседании слышен только ее голос.

"В последние три дня мне стали звонить неизвестные, теперь я хочу обратиться (в полицию - прим. ред.). С разных номеров гадости говорят по телефону, пугают: убьем, туда-сюда. Я не знаю, кто это, какие-то номера, не знаю даже откуда это", - сообщила в ходе выступления в суде ясновидящая.

Напомним, вчера в суде был исследован телефон Бишимбаева и оглашена его переписка с ясновидящей. У нее Бишимбаев интересовался состоянием Салтанат.

Вчера также были оглашены и другие переписки Бишимбаева. К примеру, он переписывался с семейным психологом, а в день смерти Салтанат писал девушке, сохраненный в телефоне как "Юля Супер".

Из свидетелей в суде вчера выступила блогер Гульнар Насырбекова, которая приходила в ресторан BAU в день смерти Салтанат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.