Домработница рассказала в суде о ссоре Бишимбаева и Салтанат в Алматы

Сегодня в суд по делу Куандыка Бишимбаева вызвали домработницу, которая работала в его доме в Алматы – она рассказала о ссоре Салтанат и Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Домработница сообщила, что Куандык и Салтанат приезжали в дом в Алматы несколько раз, и рассказала об одном из их конфликтов, произошедших летом.

"Они приехали из Шымкента, Салтанат увидела заколку в прихожей перед зеркалом когда они зашли и спросила, чья она. Я ответила, что это заколка мамы Куандыка, но Салтанат не поверила. Потом они вышли и на лестнице разбирались, Салтанат обижалась на Куандыка. Потом они пошли в другую комнату, было слышно, как Салтанат говорила на повышенных тонах. Потом голос Куандыка тоже стал громким, но они не долго ругались.

Когда Салтанат зашла на кухню, я сказала, что это действительно заколка мамы Куандыка, потому что у нее есть еще вещи здесь. Она сказала: "Да, хорошо". Через несколько дней, когда я пришла на работу, Куандык сказал, что сейчас приедет такси, надо собрать оставшиеся вещи Салтанат и передать их. Он уже собрал эти вещи", – заявила домработница.

Позже Бишимбаев рассказал ей, как Салтанат приходила в дом – по его словам, она залезла через окно, но он "отправил ее", так как они разошлись.

Однако через некоторое время Куандык поделился с домработницей, что скучает по Салтанат, и спросил, что ему делать. Домработница посоветовала "дать друг другу возможность" – по ее словам, Бишимбаев и Салтанат после этого помирились.

Напомним, ранее сегодня в суде допросили ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Куандык Бишимбаев. Женщина пересказала содержание разговоров с подсудимым 9 ноября. Она заявила, что неоднократно советовала Бишимбаеву вызвать скорую помощь.

Однако второй подсудимый, Бахытжан Байжанов, заявил, что гадалка говорит неправду в своих показаниях.

Кроме того, ясновидящая рассказала о ее звонке матери Куандыка Бишимбаева и о том, что ей поступают угрозы, и она опасается за свою жизнь.

Также во время допроса адвокату Бишимбаева сделали замечание за вопросы, заданные на повышенных тонах и давление на свидетеля.