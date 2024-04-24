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"Сбавьте тон": судья сделала замечание адвокату Бишимбаева

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Адвокаты Бишимбаева и Байжанова
Адвокаты Бишимбаева и Байжанова. Фото: t.me/Jogargy_sot

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева его адвокату сделали замечание за допрос ясновидящей на повышенных тонах и давление на нее, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова в ходе допроса спрашивала ясновидящую, почему она написала в сообщениях "она спит и будет спать до утра" еще до разговора с Бишимбаевым, однако теперь в суде заявляет, что сначала у них состоялся телефонный разговор, где Бишимбаев убеждал ее написать, что у Салтанат "все будет хорошо", и затем она написала это сообщение, не воспринимая ситуацию серьезно.

Защитник задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон.

"Защитник, прошу встать, суд делает вам замечание. Я вам еще раз говорю – сбавьте тон. Вы должны уважительно относиться ко всем участникам процесса. Свидетель – такой же участник процесса, как и все остальные. Неуважение, проявленное к участникам процесса, расценивается судом как неуважение к суду. Вам понятно? Прошу, задайте нормальным тоном вопрос свидетелю", – заявила судья Айжан Кульбаева.

На допросе в суде продолжили разбираться, в какое именно время Бишимбаев звонил ясновидящей, как долго и о чем они разговаривали.

Отметим, ранее свидетель рассказала о разговоре с Бишимбаевым в день смерти Салтанат. Женщина уверяет, что несколько раз советовала ему вызвать скорую помощь или обратиться к врачу.

К слову, в начале судебного заседания свидетель - ясновидящая, которой звонил и писал Бишимбаев в день смерти Салтанат - заявила, что получает угрозы в своей адрес с неизвестных номеров. Поэтому в трансляции не стали оглашать личные данные свидетеля и не стали показывать ее лицо.

Добавим, вчера в суде был исследован телефон Бишимбаева и оглашена его переписка с ясновидящей. У нее Бишимбаев интересовался состоянием Салтанат.

Вчера также были оглашены и другие переписки Бишимбаева. К примеру, он переписывался с семейным психологом, а в день смерти Салтанат писал девушке, сохраненный в телефоне как "Юля Супер".

Из свидетелей в суде вчера выступила блогер Гульнар Насырбекова, которая приходила в ресторан BAU в день смерти Салтанат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090198-sbavte-ton-sudya-sdelala-zamechanie-advokatu-bishimbaeva/

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