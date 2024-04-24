"Говорит неправду": брат Бишимбаева о показаниях ясновидящей в суде

На суде по делу Куандыка Бишимбаева его брат Бахытжан Байжанов заявил о лжи ясновидящей, которую вызвали на заседание в качестве свидетеля, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своих показаний в суде ясновидящая подтвердила, что в день смерти Салтанат Нукеновой ей несколько раз звонил Куандык Бишимбаев – по ее словам, когда экс-министр рассказал, что они подрались с женой и Салтанат не просыпается, ясновидящая сказала ему звонить в скорую помощь.

Бахытжан Байжанов заявил, что ясновидящая говорит неправду, поскольку он слышал этот телефонный разговор.

"Я так понял, первый звонок в 2 часа был (14:00 – прим. ред.), но меня не было. В 15:51 я рядом стоял, все слышал. Она говорит неправду, она не говорила "врача, скорую", она говорила, что у нее мозг устал: "Пусть выспится, у нее мозг устал, проснется, и вы поедете домой", - сообщил Байжанов.

Отметим, что сегодня в ходе суда ясновидящая рассказала, о чем именно говорила с Бишимбаевым 9 ноября – в день, когда умерла Салтанат Нукенова. По ее словам, на совет вызвать медиков для Салтанат Бишимбаев возразил: "Какая скорая?".

Во время допроса ясновидящей адвокату Бишимбаева сделали замечание – судья заявила, что защитник давит на свидетеля и потребовала "сбавить тон".

Ясновидящая также рассказала, что после разговоров с Бишимбаевым она позвонила его матери и сообщила, что ее "сын что-то натворил".

Добавим, как прошло вчерашнее заседание, мы подробно писали здесь.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В

МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.