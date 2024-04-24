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"Твой сын что-то натворил": ясновидящая рассказала о звонке матери Бишимбаева в день смерти Нукеновой

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила ясновидящая, которой 9 ноября звонил Бишимбаев. Она рассказала о разговоре с матерью подсудимого, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат потерпевшей стороны спросила у свидетеля о том, пыталась ли она связаться с Бишимбаевым или его семьей после смерти Нукеновой. Отметим, ясновидящая сообщила, что была знакома с матерью Бишимбаева около двух лет, а с подсудимым – полтора года.

"Вечером позвонила его матери. Я не знала, в каком состоянии она. Я позвонила и сказала: "Твой сын что-то натворил, подрались, иди узнай". Позвонила после последнего разговора с ним (с Куандыком Бишимбаевым – прим. авт.) вечером. Сразу же в 19:30 матери позвонила. Она стала плакать, сильно плакала, я бросила трубку", рассказала свидетель.

Также у свидетеля спросили, сообщала ли она матери Бишимбаева о том, что Нукеновой нужна медицинская помощь.

"Нет, я позвонила ей и сказала: "Там что-то случилось страшное, позвони", что они подрались настолько, что покалечили друг друга", – говорит свидетель.

Отметим, сегодня в суде ясновидящая, которой звонил Бишимбаев, заявила о поступающих ей угрозах.

Также ясновидящая рассказала о разговоре с Бишимбаевым в день смерти Салтанат. Она заявила, что якобы говорила Бишимбаеву вызвать "скорую".

А на прошлом судебном заседании, 23 апреля, судья озвучила информацию о звонках Бишимбаева 9 ноября. В том числе Бишимбаев звонил ясновидящей.

"Я звонил… пульс не нашел: хотел узнать, что происходит. Она то не брала - потом взяла, сказала вызывать "скорую". Я говорил ей: "Вы же говорите, что она должна проснуться вечером, я пульс не могу найти", пояснил Бишимбаев в зале суда.

А еще вчера в суде озвучили суммы переводов Бишимбаева Салтанат и гадалке.

Напомним, ранее директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, сообщив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев ясновидящей.

Также Байжанов ответил, почему он тоже поверил ясновидящей.

Помимо этого, Бишимбаев в зале суда заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям убийство и истязание, а его брата в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090069-ona-silno-plakala-yasnovidyaschaya-rasskazala-o-zvonke-materi-bishimbaeva-v-den-smerti-nukenovoy/

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