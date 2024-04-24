"Хотел отомстить": Бишимбаев рассказал, зачем снимал Салтанат на видео в день ее смерти

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти, передает корреспондент NUR.KZ.

Бишимбаева спросили, зачем он многократно заставлял Салтанат признаться на камеру в связи с другим мужчиной до отношений с супругом. Видео на свой телефон с этим моментом Бишимбаев начал снимать около 6:40 утром 9 ноября.

"В протоколе вы указали, что Нукенова над вами издевалась, рассказывая об интимных отношениях с другими мужчинами. На видеозаписи мы слышим, как вы понуждаете ее проговорить, что она якобы вступала в половые отношения с мужчиной. Почему вы заставляли ее дать такие пояснения?", - спросили адвокаты.

Бишимбаев признался, что хотел отомстить Салтанат Нукеновой.

"Я в прошлый раз пояснил, что с 21:30 до 6:00 утра и перед лифтом столько унижений и оскорблений было. Вы представьте, ваша супруга срывает одежду, голая ходит по VIP-залу, материт тебя в пьяном состоянии, выкидывает драгоценности, которые ты ей подарил. Это нормальные отношения? (…)

Я хотел ее тоже унизить и оскорбить. Мне это было известно сразу после свадьбы (о другом мужчине – прим.авт.). Я хотел ей отомстить. Шесть с половиной часов она меня мучила. Что хотела, то и делала. И довела меня до такого состояния", - заявил подсудимый.

При обсуждении видео Бишимбаев добавил, что кровь у Салтанат шла в том числе и из губ, о чем он не сообщал ранее.

"Вы по локоть находитесь в крови (на видео в телефоне – прим.авт.). Ваши вещи в крови. Откуда кровь? Почему на рукавах красные пятна?", - спросил подсудимого адвокат стороны потерпевших.

"Ну, в этой куртке находится Нукенова - она разделась, и я надел на нее куртку, из носа у нее идет кровь, немножко кровоточат губы. Эту куртку она носила", - ответил Бишимбаев.

Также Бишимбаев признался, что вытирал кровь с коленей Салтанат – ранее он сообщал лишь, что вытирал кровь с ее подбородка.

"То есть память возвращается к вам частями?", - спросила Бишимбаева адвокат.

"Ну, какие-то вещи у меня так не зафиксированы прям. Какие-то я увидел на видео (моменты нанесения телесных повреждений – прим.авт.) и вспомнил", - ответил Бишимбаев.

В Астане продолжается рассмотрение уголовного дела Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Сегодня в суде допросили еще одного свидетеля - ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Бишимбаев.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот трагический день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Во время допроса одна из защитников экс-министра Назкен Кусаинова задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон, сделав замечание. Кроме того, подсудимый Байжанов усомнился сегодня в показаниях ясновидящей.

Также в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

Вчера, 23 апреля, в суде допросили Гульнару Насырбекову, которая 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU. Она сообщила, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.

Свидетель заявила, что за время разговора Бишимбаев выходил раза три и "был в нормальном состоянии". Вместе они находились в общей сложности полтора часа, примерно с 15:30 до 17:00.

Гульнара Насырбекова в своих показаниях также объяснила сообщение с текстом "Ты пахнешь розами", которое в тот день отправила Бишимбаеву.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.