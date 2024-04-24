Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хотел отомстить": Бишимбаев рассказал, зачем снимал Салтанат на видео в день ее смерти

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти, передает корреспондент NUR.KZ.

Бишимбаева спросили, зачем он многократно заставлял Салтанат признаться на камеру в связи с другим мужчиной до отношений с супругом. Видео на свой телефон с этим моментом Бишимбаев начал снимать около 6:40 утром 9 ноября.

"В протоколе вы указали, что Нукенова над вами издевалась, рассказывая об интимных отношениях с другими мужчинами. На видеозаписи мы слышим, как вы понуждаете ее проговорить, что она якобы вступала в половые отношения с мужчиной. Почему вы заставляли ее дать такие пояснения?", - спросили адвокаты.

Бишимбаев признался, что хотел отомстить Салтанат Нукеновой.

"Я в прошлый раз пояснил, что с 21:30 до 6:00 утра и перед лифтом столько унижений и оскорблений было. Вы представьте, ваша супруга срывает одежду, голая ходит по VIP-залу, материт тебя в пьяном состоянии, выкидывает драгоценности, которые ты ей подарил. Это нормальные отношения? (…)

Я хотел ее тоже унизить и оскорбить. Мне это было известно сразу после свадьбы (о другом мужчине – прим.авт.). Я хотел ей отомстить. Шесть с половиной часов она меня мучила. Что хотела, то и делала. И довела меня до такого состояния", - заявил подсудимый.

При обсуждении видео Бишимбаев добавил, что кровь у Салтанат шла в том числе и из губ, о чем он не сообщал ранее.

"Вы по локоть находитесь в крови (на видео в телефоне – прим.авт.). Ваши вещи в крови. Откуда кровь? Почему на рукавах красные пятна?", - спросил подсудимого адвокат стороны потерпевших.

"Ну, в этой куртке находится Нукенова - она разделась, и я надел на нее куртку, из носа у нее идет кровь, немножко кровоточат губы. Эту куртку она носила", - ответил Бишимбаев.

Также Бишимбаев признался, что вытирал кровь с коленей Салтанат – ранее он сообщал лишь, что вытирал кровь с ее подбородка.

"То есть память возвращается к вам частями?", - спросила Бишимбаева адвокат.

"Ну, какие-то вещи у меня так не зафиксированы прям. Какие-то я увидел на видео (моменты нанесения телесных повреждений – прим.авт.) и вспомнил", - ответил Бишимбаев.

В Астане продолжается рассмотрение уголовного дела Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Сегодня в суде допросили еще одного свидетеля - ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Бишимбаев.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот трагический день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Во время допроса одна из защитников экс-министра Назкен Кусаинова задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон, сделав замечание. Кроме того, подсудимый Байжанов усомнился сегодня в показаниях ясновидящей.

Также в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

Вчера, 23 апреля, в суде допросили Гульнару Насырбекову, которая 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU. Она сообщила, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.

Свидетель заявила, что за время разговора Бишимбаев выходил раза три и "был в нормальном состоянии". Вместе они находились в общей сложности полтора часа, примерно с 15:30 до 17:00.

Гульнара Насырбекова в своих показаниях также объяснила сообщение с текстом "Ты пахнешь розами", которое в тот день отправила Бишимбаеву.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090429-hotel-otomstit-bishimbaev-rasskazal-zachem-snimal-saltanat-na-video-v-den-ee-smerti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.