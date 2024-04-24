"Какая скорая?": ясновидящая рассказала о разговоре с Бишимбаевым в день смерти Салтанат

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева в качестве свидетеля выступила ясновидящая, которой он звонил в день смерти Салтанат – она рассказала, о чем говорила с подсудимым, передает NUR.KZ.

Свидетель сообщила, что является тарологом и определяет будущее, "раскидывая карты Таро".

"Он позвонил, время точно не помню, я была занята. Взяла трубку, он сказал: "Мы с Салтанат сильно напились и подрались сильно". Это было после обеда, 3 часа, может быть, может, 4. Я поняла, что он был выпивший, всерьез не восприняла.

Он сказал, что они сильно подрались. Я говорю: и что теперь, что мне звонишь. Он говорит: посмотрите, посмотрите. Я поняла, что он пьяный, сказала: "Врачу покажите, скорую вызовите". Короткий разговор был", – заявила ясновидящая.

Она добавила, что голос Бишимбаева при звонках 9 ноября был "заговаривающий", он тщательно подбирал слова и был "не такой, как обычно".

"Я сказала, мол скорую вызовите, к врачу сходите. Он сказал, что она спит, отдыхает – посмотрите, посмотрите", – добавила свидетель.

Прокурор уточнила у ясновидящей – почему в переписке с Бишимбаевым на вопрос "все ли ок" с Салтанат, она ответила, что "все ок".

"Это после звонка, это он просто писал по WhatsApp, я думала, что он пьяный, и всерьез не воспринимала. Он говорил – напишите, что с ней все хорошо. Он же такой, невыносимый. Я сказала: "Что я сделаю, вызовите скорую, врача, покажи, пусть ей сделают капельницу". Он все время звонил. Я не стала брать телефон", – добавила ясновидящая.

В своих показаниях она утверждает, что много раз предлагала Бишимбаеву вызвать скорую Салтанат, на что Бишимбаев ответил: "Какая скорая, она придет в себя".

Ясновидящая заявила, что все его звонки и обращения воспринимала "как пьяный бред".

Прокурор уточнил у ясновидящей, обращался ли к ней Бишимбаев по семейным вопросам.

"Он же по семейным обращался к психологам, у него много их. Он всегда сам говорил, что работает с психологами из Таиланда. Сказал: мы ходим с супругой к психологам", – ответила свидетель.

Напомним, в начале заседания ясновидящая сообщила, что ей поступают угрозы, поэтому в трансляции не стали оглашать личные данные свидетеля и не стали показывать ее лицо.

Добавим, вчера в суде был исследован телефон Бишимбаева и оглашена его переписка с ясновидящей. У нее Бишимбаев интересовался состоянием Салтанат.

Вчера также были оглашены и другие переписки Бишимбаева. К примеру, он переписывался с семейным психологом, а в день смерти Салтанат писал девушке, сохраненный в телефоне как "Юля Супер".

Из свидетелей в суде вчера выступила блогер Гульнар Насырбекова, которая приходила в ресторан BAU в день смерти Салтанат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.