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Бишимбаев вступил в перепалку с подругой Салтанат Нукеновой на суде

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила ее подруга Аида Ахмедина. Во время ее допроса как свидетеля между ней и Бишимбаевым разгорелся спор, передает корреспондент NUR.KZ.

Бишимбаев задал вопрос свидетелю.

"Когда все девочки ушли, остались только я, Аида и Салтанат. Салтанат была очень пьяна - и она начала с Аидой выяснять отношения, было неудобно. Потом она, качаясь, ушла, и Аида мне сказала: "Не позволяй Салте, ей вообще нельзя пить". Это обстоятельства на 18 мая. А причина конфликта - что Аида была в курсе каких-то вещей. Аида, вы помните, что после 18 мая, после дня рождения остались вы, Салтанат и я, и до поздней ночи?" - говорит Бишимбаев.

"Во-первых, то, что ты говоришь, - это все неправда. Ты сказал: "Пойдем, я покажу вам террасу". Ты сказал: "Посоветуй, как сделать, как у молодежи модно", - ответила Аида.

"Наш разговор был не об этом", - заявил подсудимый.

"У вас начался конфликт, вы начали о чем-то разговаривать, ты ко мне подошел и сказал: "Аида, езжай домой", - рассказала девушка.

"Потому что у вас с ней начался конфликт", - заявил Бишимбаев.

Аида же в ответ заявила, что у нее с Салтанат не было конфликта.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а Бахытжана Байжанова - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081798-bishimbaev-vstupil-v-perepalku-s-podrugoy-saltanat-nukenovoy-na-sude/

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