Первый день главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева пройдет в закрытом режиме

Заседание суда по делу Куандыка Бишимбаева 27 марта будет проходить в закрытом режиме из-за процесса отбора присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главное судебное разбирательство 27 марта пройдет в закрытом режиме, поскольку в этот день будет отбор присяжных.

После отбора присяжных СМИ обеспечат доступ к заседаниям, поскольку процесс по делу Бишимбаева является открытым", – сообщил глава департамента судебной администрации РК по Астане Елдос Жумаксанов.

При этом его спросили, могут ли дело Бишимбаева рассматривать в большом зале, чтобы вместить СМИ.

На это Жумаксанов ответил, что "может донести это до руководства", однако, по его словам, в новом здании суда, где проходили предварительные слушания, больших залов нет.

Напомним, сегодня завершилось предварительное слушание по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Главное судебное разбирательство начнется 27 марта.

Отметим, что суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения остальные ходатайства.

Первое предварительное слушание по делу экс-министра Бишимбаева состоялось вчера.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.