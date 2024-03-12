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Генпрокуратура сделала заявление по делу Куандыка Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев на предварительном слушании
Куандык Бишимбаев. Фото: пресс-служба суда Астаны

Генпрокуратура сделала заявление по делу Куандыка Бишимбаева – гражданам и представителям СМИ напомнили о недопущении вмешательства в деятельность суда "в какой бы то ни было форме", передает NUR.KZ.

"В медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Бишимбаева Куандыка, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования.

Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу", – говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

В заявлении отмечается, что вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо по статье 407 Уголовного кодекса РК.

"За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает всех граждан и СМИ к соблюдению законности, предостерегает от совершения уголовных правонарушений и недопущению вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме", – гласит сообщение.

Между тем сегодня в Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра. Так, суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения остальные ходатайства.

Также сегодня судья назначила главное судебное разбирательство по данному делу. Оно состоится 27 марта в 10 часов утра.

Напомним, что первое предварительное слушание по делу экс-министра Бишимбаева состоялось вчера. На заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. Специально для прессы была организована трансляция.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066874-genprokuratura-sdelala-zayavlenie-po-delu-kuandyka-bishimbaeva/

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