Дело Бишимбаева: в Астане продолжилось предварительное слушание

Сегодня в суде Астаны с 17:00 продолжается предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил корреспондент NUR.KZ, в суде столицы снова скандал – журналистов по-прежнему не хотят пускать в сам зал для участия и съемки. Войти предлагают только четырем видеооператорам. Тогда как присутствуют минимум 20 представителей СМИ.

Напомним, что первое предварительное слушание в суде Астаны по громкому делу экс-министра Бишимбаева состоялось вчера. На заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. Специально для прессы была организована трансляция.

По данным МВД, экс-министра обвиняют по двум статьям УК РК – убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В начале заседания сам Бишимбаев заявил, что вину не признает и попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Кроме того, отвечая на вопрос судьи о семейном положении, Бишимбаев заявил, что в данный момент он холост.

Прокурор рассказала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой. По словам гособвинителя, ссора между Бишимбаевым и девушкой началась на концерте, а затем Бишимбаев стал избивать девушку, а также начал ее душить, отчего она потеряла сознание.

При этом адвокат Куандыка Бишимбаева попросил переквалифицировать дело с "убийства" на "причинение смерти по неосторожности". Еще один адвокат Бишимбаева заявил, что подсудимый не имел умысла на убийство.

Также сторона защиты сделала заявление, что Бишимбаев перечислял Салтанат Нукеновой 5-6 млн тенге в месяц на мелкие расходы.