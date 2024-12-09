Дядю Шерзата Болата нашли мертвым на окраине Талгара

На окраине Талгара обнаружено тело дяди Шерзата Болата. Предполагается, что он покончил с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

"Вблизи города Талгара было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством", – говорится в сообщении на Instagram-странице ДП Алматинской области. Установлено, что погибший являлся дядей Шерзата Болата, который трагически погиб в октябре этого года.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено", – проинформировали в ДП.

Отмечается, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

"Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – рассказали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления. "Просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной", – заключили в департаменте.

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного.

На данный момент дело об убийстве подростка расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении".

Замгенпрокурора Галымжан Койгелдиев ранее сообщал, что в отношении отца погибшего подростка никакого уголовного дела нет. Расследуется факт поджога, назначены экспертизы.

Позже в Минюсте рассказали, что по делу назначены пять экспертиз. Три из них уже завершены, их результаты переданы правоохранителям.

Добавим, что после гибели подростка в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

Своих постов лишились также аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.