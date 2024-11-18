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Перестановки после убийства в Талгаре: назначен заместитель акима города

Опубликовано:

Бауыржан Байбатыров
Бауыржан Байбатыров. Фото: instagram.com/akimat_gorod_talgar

Назначен заместитель акима города Талгара в Алматинской области. Им стал Бауыржан Байбатыров, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Бауыржан Байбатыров родился 29 октября 1987 года.

Образование - высшее, окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "юриспруденция".

Общий стаж государственной службы - более 8 лет.

Трудовая деятельность:

  • с 2014 года работал в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего до главного специалиста;
  • в 2018-2020 гг. занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району;
  • с 2023 года был главным специалистом государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.

"Поздравляем Бауыржана Ынтымаковича с назначением на новую должность! Желаем успехов и плодотворной работы!" - отметили в акимате Талгара.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка.

Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.

Выборы акима города назначены на 15 декабря 2024 года.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2188937-perestanovki-posle-ubiystva-v-talgare-naznachen-zamestitel-akima-goroda/

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