Убийство Шерзата Болата: повышение экс-главы полиции Алматинской области объяснил министр

Глава МВД в кулуарах сената сегодня высказался о повышении Бауржана Аленова до должности вице-министра внутренних дел спустя три дня после резонансного убийства в Талгаре, пишет корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть понятие "кадровый резерв". По одному преступлению судить нельзя, решение на выдвижение было раньше принято. Да, он был ответственным до полного раскрытия этого преступления. Расследование ведет следователь. Он руководил, а сейчас создана следственно-оперативная группа непосредственно под моим контролем.

Во-первых, он не просто пришел, как вы сказали и занял (кресло вице-министра - прим. ред.). Есть, как и в других подразделениях, система кадрового резерва, поэтому, про кого вы говорите, офицер опытный, давно состоит в кадровом резерве", - сказал Ержан Саденов.

Он отметил, что решение о назначении на должность вице-министра принимается не в один день.

"Был выдвинут и соответствующим образом решение было принято. Так получилось, что накануне назначался", - резюмировал глава МВД.

Напомним, 7 октября Бауржан Аленов был назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. До этого, с августа 2022 года, он занимал пост начальника департамента полиции Алматинской области.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате скончался 16-летний подросток Шерзат.

Как стало известно, инцидент случился после того, как в торговую точку зашел парень за банкой пива. Там он, по словам родственников погибшего, начал ругаться с главой семейства. За него вступился сын и брат продавца, они попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее к магазину подъехали три машины и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже в полиции показали видео с места событий. По уголовному делу задержали больше 10 человек. А недавно родственники задержанных сделали заявление.

Кадровые перестановки после происшествия

Отметим, что в Талгаре после убийства подростка своих постов лишились некоторые чиновники, высокопоставленные сотрудники полиции и прокуратуры.

Так, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.

Замакима Талгара стал Бауыржан Байбатыров. Выборы акима города пройдут на 15 декабря.