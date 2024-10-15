ОПГ "Хуторские"? Что известно о задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата

На брифинге по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов рассказал о задержанных, передает NUR.KZ.

Во время беседы с журналистами Бауржан Аленов прокомментировал слухи о причастности подозреваемых к ОПГ. По его словам, ОПГ "Хуторские", о которой писали СМИ, не существует.

"Что касается ОПГ "Хуторские", у нас такого на учете нет", - отметил Бауржан Аленов.

Также он представил словесный портрет задержанных.

"Двое из них работают конюхами на ипподроме, один - разнорабочий, один - сторож, а двое работают в салоне красоты", - подчеркнул замминистра.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат.

В прокуратуре сообщили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных.

В субботу, 12 октября, сгорел дом семьи Шерзата Болата. Во время пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.