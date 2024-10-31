Убийство подростка в Талгаре: стало известно, какие экспертизы проводят по делу

Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге в ведомстве рассказал, какие экспертизы проводятся по делу об убийстве подростка в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Уали сообщил, что Институт судебно-медицинской экспертизы проводит исследования в связи с расследованием дела.

"Мы не можем рассказать все детали, так как это относится к полномочиям МВД. Что касается судебно-медицинских экспертиз, то назначено пять экспертиз: экспертиза трупа, экспертиза для определения причин возникшего пожара, фототехническая экспертиза, молекулярно-генетическая экспертиза и биологическая экспертиза. Три экспертизы уже завершены, их результаты переданы правоохранителям. Остальные в процессе исследования", – сказал он.

Журналисты уточнили, находится на экспертизе какое-либо оружие.

"Такой информации у нас нет, уточните у органа, ведущего следствие", - посоветовал Талгат Уали.

Добавим, сегодня в кулуарах мажилиса заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев также прокомментировал ход расследования дела. Он сообщил, что в отношении отца погибшего подростка никакого уголовного дела нет. Расследуется факт поджога, назначены экспертизы. Работа ведется.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что в настоящее время дело расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении".

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.

Помимо этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию по факту утечки видео с места конфликта.

Добавим, что ранее родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. При этом отец погибшего Шерзата записал видеообращение к соотечественникам.

"Хотел бы обратиться к вам: не хочу, чтобы было кровопролитие", – сказал он и выразил уверенность, что правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона.

Позже появилось совместное видеообращение отца погибшего и Айтбека Амангельды, брата Салтанат Нукеновой – они ответили на призывы к митингам, появившиеся в Сети.