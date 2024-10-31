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Эзотерика

"В отношении отца никакого дела нет": замгенпрокурора об убийства в Талгаре

Опубликовано:

Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/kris.p.karasai

В кулуарах мажилиса заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал ход расследования дела об убийстве в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно убийства в Талгарском районе, следствие также находится на постоянном контроле. Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. Буквально 15 октября состоялся брифинг под председательством первого заместителя министра внутренних дел и прокурора Алматинской области. Полный ход расследования был вам рассказан.

Одно могу сказать, что в отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы. Работа ведется", – сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что в настоящее время дело расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении". 

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

В МВД рассказали о подозреваемых - сообщалось, что по делу проходят 10 человек.

Однако 17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата был задержан еще один подозреваемый.

Помимо этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию по факту утечки видео с места конфликта.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181036-v-otnoshenii-otca-nikakogo-dela-net-zamgenprokurora-ob-ubiystva-v-talgare/

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