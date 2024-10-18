Прокурора Талгарского района освободили от должности

Заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов освобождены от занимаемых должностей, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, приказом генерального прокурора РК от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров и прокурор Талгарского района Бекманов освобождены от занимаемых должностей.

Саян Бакиров. Фото: gov.kz

"Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - отметили в Генпрокуратуре.

По информации официального сайта прокуратуры Алматинской области, Саян Бакиров свою карьеру в надзорных органах начал в 2004 году. Должность заместителя прокурора региона занял в июле 2022 года.

А Ескендір Бекманов работал на разных должностях в прокуратуре Алматинской области. С августа 2022 года был назначен прокурором Талгарского района.

Напомним, после смерти 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре своих должностей также лишились аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык и руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.