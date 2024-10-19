Ряд высокопоставленных полицейских освободили от должностей в Алматинской области
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Кадровые перестановки произошли в департаменте полиции Алматинской области - глава МВД провел оперативное совещание с руководящим составом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей:
- первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;
- начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;
- начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;
- начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;
- начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Напомним, что по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.
Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2176224-ryad-vysokopostavlennyh-policeyskih-osvobodili-ot-dolzhnostey-v-almatinskoy-oblasti/