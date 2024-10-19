Ряд высокопоставленных полицейских освободили от должностей в Алматинской области

Кадровые перестановки произошли в департаменте полиции Алматинской области - глава МВД провел оперативное совещание с руководящим составом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей:

первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;

начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;

начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;

начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;

начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

Напомним, что по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.