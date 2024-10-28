По каким статьям расследуют дело об убийстве Шерзата Болата, ответил глава МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос о деле об убийстве Шерзата Болата рассказал, по каким статьям ведется расследование, передает NUR.KZ.

Глава МВД сообщил, что в настоящее время дело расследуют по пяти статьям УК РК:

по ст. 99, ч. 2 – Умышленное убийство;

ст. 293, ч. 3 – Хулиганство;

ст. 115 – Угроза;

ст. 432 – Укрывательство преступления;

ст. 434 – Недонесение о преступлении.

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

В МВД рассказали о подозреваемых - сообщалось, что по делу проходят 10 человек.

Однако 17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата задержан еще один подозреваемый.