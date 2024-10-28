По каким статьям расследуют дело об убийстве Шерзата Болата, ответил глава МВД
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Министр внутренних дел Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос о деле об убийстве Шерзата Болата рассказал, по каким статьям ведется расследование, передает NUR.KZ.
Глава МВД сообщил, что в настоящее время дело расследуют по пяти статьям УК РК:
- по ст. 99, ч. 2 – Умышленное убийство;
- ст. 293, ч. 3 – Хулиганство;
- ст. 115 – Угроза;
- ст. 432 – Укрывательство преступления;
- ст. 434 – Недонесение о преступлении.
Убийство Шерзата Болата
4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.
В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.
12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.
В МВД рассказали о подозреваемых - сообщалось, что по делу проходят 10 человек.
Однако 17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата задержан еще один подозреваемый.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179481-po-kakim-statyam-rassleduyut-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-otvetil-glava-mvd/