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По каким статьям расследуют дело об убийстве Шерзата Болата, ответил глава МВД

Опубликовано:

Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/justice_for_sherzat

Министр внутренних дел Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос о деле об убийстве Шерзата Болата рассказал, по каким статьям ведется расследование, передает NUR.KZ.

Глава МВД сообщил, что в настоящее время дело расследуют по пяти статьям УК РК:

  • по ст. 99, ч. 2 – Умышленное убийство;
  • ст. 293, ч. 3 – Хулиганство;
  • ст. 115 – Угроза;
  • ст. 432 – Укрывательство преступления;
  • ст. 434 – Недонесение о преступлении. 

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

В МВД рассказали о подозреваемых - сообщалось, что по делу проходят 10 человек.

Однако 17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата задержан еще один подозреваемый.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179481-po-kakim-statyam-rassleduyut-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-otvetil-glava-mvd/

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