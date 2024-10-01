Куда могут обратиться казахстанцы, оказавшись в кризисной ситуации

В жизни каждого человека могут возникнуть трудные моменты, когда справиться с переживаниями самостоятельно становится особенно сложно, но важно помнить, что всегда есть возможность получить помощь.

Если вы или ваши близкие чувствуете себя подавленными или переживаете трудный период, вы можете обратиться за профессиональной психологической помощью по телефонам доверия. Такие телефоны есть во многих регионах Казахстана.

Мы собрали подборку, которая может помочь как взрослым, так и несовершеннолетним гражданам нашей страны. Отметим, что психологическая помощь оказывается бесплатно. Профессиональные психологи всегда готовы выслушать, поддержать и помочь найти решение, чтобы вы не оставались один на один со своими проблемами.

Так, в Казахстане есть единый номер для обращения в кризисной ситуации - 111.

Кроме того, телефоны доверия работают при Центрах психического здоровья в регионах Казахстана.

Алматы: 1303;

Астана: +7 (7172) 54-76-03, +7 (7172) 33-12-52, +7 (7172) 33-14-32;

Алматинская область: +7 (727) 370-10-68;

Область Жетісу: +7 (7282) 24-09-36;

Кызылординская область: +7 (775)-397-61-35;

Акмолинская область: +7 (7162) 55-16-48;

Костанайская область: +7 (7142) 57-73-22;

Актюбинская область: 8-800-080-22-26 (звонок бесплатный), 150 (только с городского);

Северо-Казахстанская область: +7 (771) 029-28-99.

Центры психологической поддержки для несовершеннолетних, опубликованные МВД РК: