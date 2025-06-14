Иран обвинил США в срыве переговоров по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе - по его словам, они стали бессмысленными, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

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Представителя иранского МИДа возмутили действия США.

"США сделали так, что переговоры стали бессмысленны… Вы не можете, требуя переговоры, одновременно и работать (в сторону мирного урегулирования - ред.) и давать разрешение… Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана", - заявил Багаи.

Отметим не так давно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.

А в середине мая главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявлял, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.

Ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Вопрос ядерной сделки недавно обсудил Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Накануне Трамп высказывался о разрешении вопроса с Ираном касательно ядерного оружия - тогда политик заявил о приверженности дипломатическому решению.

Однако после опубликовал еще два поста по данной теме. В одном он поднял вопрос "второго шанса" для Ирана.

"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!", - написал Трамп.

А после подчеркнул, что предупреждал Иран о возможных последствиях.

Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Минувшей ночью Иран нанес ответный удар по Израилю.

Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.