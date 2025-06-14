Иран обвинил США в срыве переговоров по ядерной сделке
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Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе - по его словам, они стали бессмысленными, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Представителя иранского МИДа возмутили действия США.
"США сделали так, что переговоры стали бессмысленны… Вы не можете, требуя переговоры, одновременно и работать (в сторону мирного урегулирования - ред.) и давать разрешение… Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана", - заявил Багаи.
Отметим не так давно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.
А в середине мая главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявлял, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.
Ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".
Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.
Вопрос ядерной сделки недавно обсудил Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Накануне Трамп высказывался о разрешении вопроса с Ираном касательно ядерного оружия - тогда политик заявил о приверженности дипломатическому решению.
Однако после опубликовал еще два поста по данной теме. В одном он поднял вопрос "второго шанса" для Ирана.
"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!", - написал Трамп.
А после подчеркнул, что предупреждал Иран о возможных последствиях.
Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.
Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.
Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.
Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.
Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
Минувшей ночью Иран нанес ответный удар по Израилю.
Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255412-iran-obvinil-ssha-v-sryve-peregovorov-po-yadernoy-sdelke/