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Иран нанес ответный удар по Израилю (видео)

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Ракеты летят в Израиль
Израиль. Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет со стороны Ирана в направлении Израиля. СМИ пишут, что запущено около ста ракет. Под ударом Тель-Авив. Видео с летящими ракетами и беспилотниками появились в Сети.

В Telegram-канале ЦАХАЛ сообщил, что Иран провел пуски ракет в направлении Израиля.

"Несколько минут назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль", — говорится в сообщении.

Также в армии добавили, что ПВО готовятся к перехвату. Население попросили находиться в укрытиях.

По информации The Times of Israel со ссылкой на военный источник, было запущено около сотни ракет. По всему Израилю звучат сирены.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255382-iran-nanes-otvetnyy-udar-po-izrailyu-video/