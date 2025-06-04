Пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам: Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о новом телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, передает NUR.KZ.

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По словам главы Белого дома, они разговаривали больше часа - Трамп назвал разговор хорошим.

"Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, стоявшие на причале, а также другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", - написал американский лидер.

Еще Трамп сообщил, что стороны обсуждали ядерную сделку с Ираном.

"Я сказал президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, как мне кажется, мы сошлись во мнении. Президент Путин предложил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса", - заявил глава Белого дома.

Отметим, на днях в России произошли два ЧП: в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, а в Курской области обрушился мост, по которому ехал локомотив. В первом случае погибли семь человек, больше 60 пострадали. Во втором случае обошлось без жертв.

И в Брянской, и в Курской областях заявили, что причиной ЧП стал подрыв опор мостов.

Кроме того в воскресенье, 1 июня, Украина дронами атаковала российские аэродромы, уничтожив несколько самолетов. В Минобороны РФ подтвердили атаку.