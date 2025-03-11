Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной программе

Власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что ранее верховный лидер Ирана отклонил предложение президента Трампа о проведении обсуждений.

Однако накануне миссия Ирана при ООН опубликовала заявление, в котором говорится, что Иран готов к обсуждению темы, но при определенных условиях.

"Если целью переговоров является снятие опасений относительно возможной милитаризации ядерной программы Ирана, такие обсуждения могут быть рассмотрены", — заявили власти страны.

При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

"Эксперты говорят, что Иран находится на пороге возможности обогатить достаточно урана для производства ядерного оружия. Исламская республика утверждает, что ее ядерная программа направлена ​​на мирные цели", — подчеркивают авторы материала.

Издание отмечает, что заявление миссии Ирана в ООН может свидетельствовать о расколе среди официальных лиц по вопросу целесообразности возобновления переговоров после того, как Трамп во время своего первого президентского срока вывел США из ядерной сделки, заключенной с Тегераном его предшественником Бараком Обамой.

Как уточняет РБК, 7 марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале марта заявлял, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступил Хаменеи — а глава государства не может перечить его воле.

Между тем, как пишет РИА Новости, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран проводит консультации с Россией и Китаем и отдельно со странами "евротройки" — Великобританией, Германией и Францией

"Цель — выявить пути укрепления доверия и (достижения — ред.) большей открытости по отношению к нашей ядерной программе в обмен на снятие незаконных санкций", — заявил Аракчи

Отметим, что на прошлой неделе Трамп призвал страны избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией. Глава США заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин также "был бы очень рад" продвинуться в этом направлении.

СМИ отмечали, что Трамп неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов.