Атака Ирана на Израиль: что известно на данный момент

Накануне Иран нанес ответный удар по Израилю - иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях.

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По информации РИА Новости, Иран атаковал более чем 150 целей в Израиле, в том числе авиабазу Неватим, десятки иранских ракет достигли своих целей и "эффективно" поразили их. Об этом заявил командующий КСИР.

В Пентагоне корреспондентам подтвердили, что США помогали Израилю в отражении ракетного удара со стороны Ирана. Сообщается, что были задействованы противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ракетной атаки Ирана, заявили местные издания.

По информации ТАСС, Иран запустил четыре волны ракетных ударов минувшей ночью.

Со ссылкой на местные сми издание пишет, что в результате атаки погиб один человек, 63 получили травмы.

Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.