Израиль нанес удары по Ирану: в стране объявлено ЧП, Минобороны выступило с заявлением

Израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране. Министр обороны Израиля Кац выступил с заявлением, на ситуацию отреагировали и в США.

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Как пишет издание Axios, ссылаясь на свои источники, в четверг, 12 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Пока не ясно, на что нацелен Израиль, но СМИ пишут о взрывах в Тегеране.

"Израиль напрямую атакует своего самого крупного и хорошо вооруженного противника, без явной поддержки со стороны США", - говорится в материале.

Израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной.

РБК пишет, что в Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила в своем Telegram-канале руководство, согласно которому с 3:00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.

"Общественность должна следовать рекомендациям, опубликованным на официальных каналах командования тыла", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel, ссылаясь на заявление израильской армии, израильские ВВС наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанным с ядерной программой и другими военными объектами.

Армия обороны Израиля утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и поэтому Израилю необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы".

Сирены, прозвучавшие некоторое время назад по всему Израилю, были предупреждением, выпущенным Армией обороны Израиля перед возможной реакцией Ирана, отмечает издание.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал свой совет безопасности, а министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

"После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Государство Израиль и его гражданское население", — заявил Кац.

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и поддержания тесного контакта с нашими региональными партнерами.

Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

Напомним, ранее сообщалось, что США эвакуируют часть работников посольств с Ближнего Востока. СМИ писали, что Иран пригрозил атаковать американские базы в Ираке, если переговоры по его ядерной программе провалятся.

О том, что Израиль планирует ударить по ядерным объектам Ирана, СМИ писали еще в мае, ссылаясь на разведданные США. Тогда американские чиновники заявляли, что такой удар был бы для Израиля "дерзким разрывом" с президентом США Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке — то, чего США пытались избежать с тех пор, как обострилась ситуация в Газе в 2023 году.

Незадолго до этого главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США. А позже Трамп заявил, что США и Иран "вроде бы" договорились об условиях ядерной сделки, а соглашение становится все более очевидным.