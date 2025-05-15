Иран заявил о готовности к отказу от ядерного оружия по соглашению с США

Главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал NBC.

Как отмечает телеканал, Али Шамхани, главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, является одним из самых высокопоставленных иранских чиновников, публично высказавшихся по поводу продолжающихся дискуссий.

По словам Шамхани, Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Ирана.

На вопрос, готов ли Иран подписать соглашение сегодня, если его условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".

Его комментарий, как отмечает телеканал, являются "самым ясным публичным заявлением об ожиданиях Ирана" и готовности достичь соглашения от руководства страны. Верховный лидер Ирана имеет последнее слово по всем вопросам национальной безопасности.

"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, безусловно, у нас могут быть лучшие отношения", — сказал Шамхани, добавив, что "это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем".

Напомним, в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.

А вчера в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана — на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.