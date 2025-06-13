"Заставим пожалеть": президент Ирана обратился к народу после атак Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительный ответить на атаку, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лидера страны.

Как указано в сообщении, Пезешкиан заявил, что Иран ответит на израильскую агрессию "мудрым, решительным и решительным образом". Кроме того, он призвал иранский народ "сохранять единство перед лицом психологической войны со стороны врага".

"Мы стали свидетелями жестокого и преступного нападения сионистского режима на Тегеран и другие города по всей стране ночью, в результате которого погибли невинные граждане, включая женщин и детей, а также военные командиры и ученые-атомщики.

Этот варварский акт, который полностью нарушает все международные обязательства, раскрывает преступную природу сионистского режима, существование которого основано на оккупации, агрессии и убийстве детей", - заявил Пезешкиан.

По его словам, нападение доказывает миру истинность того, что "агрессия и совершение преступлений" присущи природе Израиля.

"Иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления, и мощный и законный ответ Ирана заставит врага пожалеть о его глупых действиях.

Республика будет действовать решительно, чтобы ответить на агрессию и защитить территориальную целостность страны", - сказал президент страны.

Он также призвал "не обращать внимания на слухи и ложную информацию, разработанную как часть психологической войны противника".

Напомним, ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

А авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов.