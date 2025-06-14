Нетаньяху обратился к народу Ирана (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу вечером выступил с обращением к иранскому народу - выступление транслировалось на официальном YouTube-канале главы правительства.

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Нетаньяху призвал иранцев восстать против правительства.

"Гордому народу Ирана. Мы находимся в самом разгаре одной из величайших военных операций в истории, операции "Восставший лев". Исламский режим, угнетавший вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, государство Израиль. Цель израильской операции - предотвратить ядерную и баллистическую ракетную угрозу, исходящую от исламского режима. По мере достижения нашей цели мы также расчищаем путь к вашей свободе", - заявил он.

Нетаньяху заявил, что за последние сутки израильскими силами были уничтожены высшее военное командование, старшие ученые-ядерщики, самый крупный обогатительный комплекс, огромное количество баллистических ракет.

"Режим не знает, что его поразило или что его поразит. Он никогда не был так слаб. Это ваша возможность встать и дать возможность услышать свой голос. Как я уже говорил вчера и много раз до этого, Израиль борется не против иранского народа. Мы боремся против убийственного исламского режима, который угнетает и обессиливает вас. Народ Ирана и народ Израиля были друзьями со времен Кира Великого", - заявил премьер Израиля.

Напомним, прошлой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Минувшей ночью Иран нанес ответный удар по Израилю.

Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.