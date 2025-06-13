Очередная серия взрывов прогремела близ столицы Ирана (видео)
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Иранские СМИ сообщают и публикуют кадры новой израильской атаки по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.
По информации Fars, два взрыва прогремели в районе ядерного объекта в Фордо, который расположен на глубине нескольких сотен метров под землей. При этом, по данным Tasnim, повреждений в ходе ракетных ударов не было, люди также не пострадали.
Телеканал Press TV сообщает, что взрывы прогремели к западу и югу от Тегерана.
Nournews публикует видео и пишет о работе противовоздушной обороны на востоке и западе от Тегерана.
Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.
Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.
Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.
Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255349-ocherednaya-seriya-vzryvov-progremela-bliz-stolicy-irana-video/