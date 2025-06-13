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Верховный лидер Ирана выступил с обращением после атаки Израиля

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Али Хаменеи
Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

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Аятолла Али Хаменеи выступил с обращением после атаки Израиля на Иран.

"Великая нация Ирана! Сегодня на рассвете сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране и проявил свою злую сущность более чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам.

Режиму следует ждать сурового наказания. Могучая рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его", - заявил Хаменеи.

Он подтвердил, что во время атаки Израиля погибло несколько высокопоставленных военных и ученых.

"Их преемники и коллеги немедленно возобновят свои обязанности. Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит", - говорится в обращении верховного лидера Ирана к нации.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. (...) Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

Позже стало известно, что Израиль нанес второй удар по Ирану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255004-verhovnyy-lider-irana-vystupil-s-obrashcheniem-posle-ataki-izrailya/