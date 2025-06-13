Трамп заявил о приверженности дипломатическому решению конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказался о разрешении вопроса с Ираном касательно ядерного оружия - политик заявил о приверженности дипломатическому решению, передает NUR.KZ.

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана! Вся моя администрация получила указание вести переговоры с Ираном", - заявил Трамп.

Глава Белого дома считает, что у Ирана может быть прекрасное будущее.

"Они могут стать великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия", - подчеркнул он.

Напомним, ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Недавно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.

А в середине мая главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявлял, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.

Вопрос ядерной сделки недавно обсудил Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, как мне кажется, мы сошлись во мнении. Президент Путин предложил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса", - заявил политик.

Стоит также отметить, что сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. Удары были нанесены и по ядерным объектам.

После атаки Израиля на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.