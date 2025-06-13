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Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над шестью странами

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиационная администрация Казахстана запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

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Как пояснили в ведомстве, в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

"Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов. Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению.

При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

СМИ также сообщали, что эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в Казахстан, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

Между тем посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255352-kazahstan-zapretil-svoim-aviakompaniyam-polety-nad-shestyu-stranami/