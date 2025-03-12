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"Вам должно быть стыдно": президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом

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Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан. Фото: Iranian Presidency/Handout/Anadolu via Getty Images

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался о возможности проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом - он отказал главе Белого дома.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран к прямым переговорам, однако, как пишет местное издание Mehr, этот призыв посчитали издевательским.

"Когда вы угрожаете мне, я не хочу вести с вами переговоры. Делайте все, что можете", - заявил Пезешкиан.

Иранский президент указал на повторение угроз в адрес Ирана со стороны президента США.

Он также высказался о недавней ссоре Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

"Вам должно быть стыдно за то, что вы недавно сделали с Зеленским", - добавил Пезешкиан.

Отмечается, что до этого лидер Исламской революции аятолла Хаменеи назвал призыв США к переговорам с Тегераном бесчестным и бессмысленным. По его словам, подобные призывы направлены на доминирование над другими, а не на решение проблем.

Недавно сообщалось, что власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе.

При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Помимо этого ранее верховный лидер Ирана отклонил предложение президента Трампа о проведении обсуждений.

Эксперты предположили, что заявление миссии Ирана в ООН может свидетельствовать о расколе среди официальных лиц по вопросу целесообразности возобновления переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227212-vam-dolzhno-byt-stydno-prezident-irana-otkazalsya-vesti-peregovory-s-trampom/