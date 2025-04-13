Позитивные и конструктивные: как прошли первые переговоры Ирана и США при Трампе?

В Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана — на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.

Обе стороны назвали встречу конструктивной и подтвердили, что договорились о втором раунде переговоров на следующей неделе. США заявили, что «прямая коммуникация» сыграет ключевую роль в достижении возможной сделки.

Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а США — специальный посланник президента Стив Уиткофф (изначально в его компетенцию входил ближневосточный конфликт, но Уиткофф оказался включен и в другие переговорные процессы, в том числе с Россией, где он был буквально накануне).

Из предыдущей ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, заключенной в 2015 году при президенте Бараке Обаме, США вышли в одностороннем порядке в 2018-м во время первого срока Трампа. С тех пор в Тегеране надеются заключить похожую сделку, но уже на более выгодных для себя условиях.

Переговоры проходили в столице Омана Маскате преимущественно через посредника: делегации Ирана и США находились в разных комнатах и передавали сообщения друг другу через оманского министра иностранных дел Бадра бин Хамада аль-Бусаиди.

Однако на несколько минут Арагчи и Уиткофф все же увиделись лицом к лицу в присутствии Бусайди. Иранская делегация, ощущая давление со стороны радикального крыла в руководстве своей страны, настояла на том, чтобы никаких фотографий этого момента не было.

После встречи иранский министр назвал встречу позитивной. «По моему мнению, в качестве первой встречи, это была конструктивная встреча, прошедшая в мирной и уважительной обстановке, никаких неподобающих выражений не употреблялось», — заявил Арагчи иранскому государственному телевидению.

Белый дом в своем заявлении также назвал обсуждения в Омане «очень позитивными и конструктивными». Отмечается, что Уиткофф донес до иранской делегации, что ему даны инструкции разрешить «разногласия через диалог и дипломатию, если это возможно».

Что будет дальше?

«Ни нам, ни другой стороне не нужны бесплодные переговоры, обсуждения ради обсуждений, — сказал Арагчи в интервью иранскому государственному телевидению. — Не хочется тратить время и затягивать переговорный процесс до бесконечности».

Бусаиди, в свою очередь, написал в соцсетях, что гордится своим посредничеством на этих переговорах, «преследующих общую цель — заключение справедливого и обязывающего соглашения».

Самый важный вопрос, который необходимо прояснить, — это то, на каких условиях сделка окажется приемлемой для обеих сторон.

В прошлом месяце Дональд Трамп при посредничестве ОАЭ направил духовному лидеру Ирана письмо, в котором говорилось, что новая сделка необходима, чтобы предотвратить создание в Иране ядерного оружия, защитив таким образом Тегеран от возможных военных ударов со стороны США и Израиля.

В Иране надеются договориться не о полном демонтаже своей ядерной программы, а лишь о ее ограничении. Такими уступками Тегеран рассчитывает добиться смягчения санкций.

«Мы намерены достичь справедливого и уважительного соглашения на равных, — пояснил Арагчи. — Если той же позиции будет придерживаться и другая сторона, надеюсь, нам удастся отыскать общую перспективу, которая даст нам возможность вести переговоры».

По его словам, остальные приехавшие с ним в Оман иранские делегаты «являются экспертами в этой конкретной области и имеют опыт переговоров по этому вопросу».

Нетаньяху предлагает заключить с Ираном «сделку наподобие ливийской», имея в виду, что в рамках соглашения, достигнутого с западными державами в 2003 году, Ливия при Муаммаре Каддафи согласилась полностью отказаться от своей программы создания оружия массового поражения.

Для Ирана такой вариант представляется совершенно неприемлемым.

Иранские чиновники дали понять, что обсуждать на переговорах готовы исключительно ядерную программу своей страны, а не более широкие вопросы ее оборонного потенциала — например, программу создания баллистических ракет.

Накануне переговоров в пятницу Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран «был прекрасной, великой, счастливой страной — но ядерного оружия у него быть не может».

Трамп предупредил, что в случае провала переговоров США оставляют за собой право применить военную силу, хотя Иран неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры под давлением.

Впрочем, под огромным давлением проходят и текущие переговоры.

Пока стороны готовились к этой встрече, Вашингтон дополнительно перебросили на Ближний Восток еще несколько военных кораблей и бомбардировщиков-невидимок, а также ввел в отношении Ирана новые санкции.

В понедельник президент США заявил журналистам в Овальном кабинете, что, если переговоры не увенчаются успехом, «для Ирана это будет очень плохой день».

Иран настаивает на том, что его деятельность в сфере обогащения урана направлена исключительно на мирные цели и что он никогда не будет стремиться к разработке или приобретению ядерного оружия.

Однако с тех пор как Трамп вышел из соглашения 2015 года, восстановив в отношении Тегерана американские санкции, Иран все чаще нарушает ограничения, наложенные существующим договором, и уже накопил достаточно высокообогащенного урана, чтобы сделать несколько атомных бомб.

По условиям сделки 2015 года Иран может обогащать уран только до уровня чистоты 3,67%. Однако в феврале Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Тегерану удалось накопить запасы урана, обогащенного до 60%, и может относительно быстро довести его чистоту до 90%, что достаточно для создания ядерного оружия.

Заключению ядерной сделки в 2015 году предшествовали почти два года интенсивных переговоров.

На момент начала новой попытки достичь соглашения иранская программа уже является гораздо более развитой и сложной, чем 10 лет назад, а ближневосточный регион в целом — значительно менее стабильным.