"Я давал шанс": Трамп обратился к Ирану на фоне атак Израиля

Президент США Дональд Трамп на фоне атак Израиля опубликовал пост, в котором заявил, что Иран должен заключить сделку, пока "не стало слишком поздно", передает NUR.KZ.

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В первой части своей публикации Трамп подчеркнул, что предупреждал Иран о возможных последствиях.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им, в самых сильных выражениях: "просто сделайте это". Но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они просто не могли этого сделать.

Я говорил им, что это будет намного хуже, чем все, что они знали, ожидали или слышали. Что США производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире. И что у Израиля ее много, и ее будет еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже мертвы, и будет только хуже", - написал Трамп.

В конце своего поста американский лидер заявил, что единственным шансом для Ирана будет заключение сделки.

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - добавил Трамп.

Стоит отметить, что несколько часов назад Дональд Трамп уже высказывался о разрешении вопроса с Ираном касательно ядерного оружия - тогда политик заявил о приверженности дипломатическому решению.

Недавно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.

А в середине мая главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявлял, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.

Ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Вопрос ядерной сделки недавно обсудил Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, как мне кажется, мы сошлись во мнении. Президент Путин предложил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса", - заявил политик.

Напомним, израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. Удары были нанесены и по ядерным объектам. После атаки Израиля на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев".