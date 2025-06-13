Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я давал шанс": Трамп обратился к Ирану на фоне атак Израиля

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп на фоне атак Израиля опубликовал пост, в котором заявил, что Иран должен заключить сделку, пока "не стало слишком поздно", передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Золото резко подорожало после удара Израиля по Ирану

В первой части своей публикации Трамп подчеркнул, что предупреждал Иран о возможных последствиях.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им, в самых сильных выражениях: "просто сделайте это". Но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они просто не могли этого сделать.

Я говорил им, что это будет намного хуже, чем все, что они знали, ожидали или слышали. Что США производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире. И что у Израиля ее много, и ее будет еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже мертвы, и будет только хуже", - написал Трамп.

В конце своего поста американский лидер заявил, что единственным шансом для Ирана будет заключение сделки.

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - добавил Трамп.

Стоит отметить, что несколько часов назад Дональд Трамп уже высказывался о разрешении вопроса с Ираном касательно ядерного оружия - тогда политик заявил о приверженности дипломатическому решению.

Недавно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.

А в середине мая главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявлял, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.

Ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Вопрос ядерной сделки недавно обсудил Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, как мне кажется, мы сошлись во мнении. Президент Путин предложил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса", - заявил политик.

Напомним, израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. Удары были нанесены и по ядерным объектам. После атаки Израиля на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255232-ya-daval-shans-tramp-obratilsya-k-iranu-na-fone-atak-izrailya/