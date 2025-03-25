В столице Турции продлили запрет на проведение акций протеста

В столице Турции Анкаре продлили запрет на проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля, прежний запрет действовал до 25 марта, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте губернаторства турецкой столицы Анкары, в городе продлен запрет о проведении акций протеста и демонстраций до 1 апреля. Прежний запрет действовал до 25 марта.

Отмечается, что запрет действует с 26 марта до 1 апреля "для обеспечения мира и безопасности, охраны общественного благосостояния на всей территории провинции".

Сегодня мы писали, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Между тем, число задержанных превысило 1100 человек.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретили въезд и выезд из Стамбула.