Арестованный мэр Стамбула стал одним из фаворитов на пост президента Турции

Более 14,85 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного по обвинению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты, заявил лидер оппозиционной партии.

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Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что почти 15 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты, сообщает телеканал NTV - перевод приводит РБК.

"В голосовании приняли участие 1 млн 673 тыс. членов нашей партии. (...) Мы решили создать урны солидарности. Для голосования сегодня не хватило бюллетеней и не хватило времени. Общее количество голосов, поданных в урны солидарности - 13 млн 211 тысяч. Экрем Имамоглу получил более 14 млн 50 тыс. голосов", - сказал Озель. Он призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана назначить досрочные выборы.

Сам Экрем Имамоглу прокомментировал эту информацию в своем аккаунте соцсети Х.

"Хочу поделиться с вами новостями из тюрьмы Силиври, которые меня очень обрадовали.

На предварительных президентских выборах нашей Народно-республиканской партии был зафиксирован рекордный уровень участия. Проголосовали 15 миллионов наших граждан.

Десятки миллионов людей в этой стране, пострадавшие от тирании правительства, разрушенной экономики, некомпетентности и беззакония, пришли к урнам для голосования. Они сказали Эрдогану: "Хватит", - написал арестованный мэр Стамбула.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Вчера, 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.