Оппозиционер, конкурент Эрдогана: что известно о задержанном мэре Стамбула

Сегодня стало известно о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу - политика задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией. Что известно об оппозиционном градоначальнике, читайте в материале NUR.KZ.

На официальном сайте Имамоглу говорится, что он родился в 1970 году в городе Трабзон. Обучался в Стамбульском университете, где получил степень магистра.

В 1992 году он начал деловую жизнь в семейной компании, занимающейся строительством и подрядными работами, и был председателем совета директоров этой компании.

Политическая карьера Экрема Имамоглу началась в 2008 году в качестве члена Республиканской народной партии.

В 2009 году выдвигался в мэры Бейликдюзю, однако добиться делаемого ему удалось лишь в 2014. На своем посту он находился до 2019 года.

В том же году он выдвигался в мэры Стамбула - сообщается, что он выиграл выборы, однако их результаты были отменены. Во время повторных выборов Имамоглу вновь одержал победу.

В марте 2024 года ему удалось переизбраться на должность мэра.

Как пишет РИА Новости, в 2022 году Имамоглу был осужден за оскорбление представителей ЦИК во время выборов мэра Стамбула в 2019 году. Его приговорили к двум годам и семи месяцам заключения.

Сообщалось, что после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал "дураками" представителей ЦИК, которые отменили результаты первых, в которых он также одержал победу.

Его защита обжаловала решение.

Подчеркивается, что на тот момент Экрема Имамоглу называли главным конкурентом Эрдогана в предстоящей президентской гонке, однако он не смог участвовать.

Выборы главы государства прошли в Турции в 2023 году.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Тогда главным соперником Эрдогана стал глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу - он был официально выдвинут единым кандидатом от шести оппозиционных партий.

По правилам для победы в выборах кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, однако в первом туре этого не произошло. Поэтому Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, где за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали уже 52,17% избирателей. Кандидат от оппозиции проиграл выборы.

Стоит также отметить, что мэрия Стамбула не в первый раз попадает в политический скандал. Например, в 2021 году 500 сотрудников мэрии Стамбула заподозрили в поддержке терроризма.

А в 2024 году суд арестовал префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта Ахмета Озера по обвинению в терроризме.