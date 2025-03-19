Оппозиционер, конкурент Эрдогана: что известно о задержанном мэре Стамбула
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Сегодня стало известно о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу - политика задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией. Что известно об оппозиционном градоначальнике, читайте в материале NUR.KZ.
На официальном сайте Имамоглу говорится, что он родился в 1970 году в городе Трабзон. Обучался в Стамбульском университете, где получил степень магистра.
В 1992 году он начал деловую жизнь в семейной компании, занимающейся строительством и подрядными работами, и был председателем совета директоров этой компании.
Политическая карьера Экрема Имамоглу началась в 2008 году в качестве члена Республиканской народной партии.
В 2009 году выдвигался в мэры Бейликдюзю, однако добиться делаемого ему удалось лишь в 2014. На своем посту он находился до 2019 года.
В том же году он выдвигался в мэры Стамбула - сообщается, что он выиграл выборы, однако их результаты были отменены. Во время повторных выборов Имамоглу вновь одержал победу.
В марте 2024 года ему удалось переизбраться на должность мэра.
Как пишет РИА Новости, в 2022 году Имамоглу был осужден за оскорбление представителей ЦИК во время выборов мэра Стамбула в 2019 году. Его приговорили к двум годам и семи месяцам заключения.
Сообщалось, что после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал "дураками" представителей ЦИК, которые отменили результаты первых, в которых он также одержал победу.
Его защита обжаловала решение.
Подчеркивается, что на тот момент Экрема Имамоглу называли главным конкурентом Эрдогана в предстоящей президентской гонке, однако он не смог участвовать.
Выборы главы государства прошли в Турции в 2023 году.
Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Тогда главным соперником Эрдогана стал глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу - он был официально выдвинут единым кандидатом от шести оппозиционных партий.
По правилам для победы в выборах кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, однако в первом туре этого не произошло. Поэтому Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, где за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали уже 52,17% избирателей. Кандидат от оппозиции проиграл выборы.
Стоит также отметить, что мэрия Стамбула не в первый раз попадает в политический скандал. Например, в 2021 году 500 сотрудников мэрии Стамбула заподозрили в поддержке терроризма.
А в 2024 году суд арестовал префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта Ахмета Озера по обвинению в терроризме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229308-oppozicioner-konkurent-erdogana-chto-izvestno-o-zaderzhannom-mere-stambula/