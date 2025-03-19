Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оппозиционер, конкурент Эрдогана: что известно о задержанном мэре Стамбула

Опубликовано:

Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу: Middle East Images/AFP via Getty Images

Сегодня стало известно о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу - политика задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией. Что известно об оппозиционном градоначальнике, читайте в материале NUR.KZ.

На официальном сайте Имамоглу говорится, что он родился в 1970 году в городе Трабзон. Обучался в Стамбульском университете, где получил степень магистра.

В 1992 году он начал деловую жизнь в семейной компании, занимающейся строительством и подрядными работами, и был председателем совета директоров этой компании.

Политическая карьера Экрема Имамоглу началась в 2008 году в качестве члена Республиканской народной партии.

В 2009 году выдвигался в мэры Бейликдюзю, однако добиться делаемого ему удалось лишь в 2014. На своем посту он находился до 2019 года.

В том же году он выдвигался в мэры Стамбула - сообщается, что он выиграл выборы, однако их результаты были отменены. Во время повторных выборов Имамоглу вновь одержал победу.

В марте 2024 года ему удалось переизбраться на должность мэра.

Как пишет РИА Новости, в 2022 году Имамоглу был осужден за оскорбление представителей ЦИК во время выборов мэра Стамбула в 2019 году. Его приговорили к двум годам и семи месяцам заключения.

Сообщалось, что после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал "дураками" представителей ЦИК, которые отменили результаты первых, в которых он также одержал победу.

Его защита обжаловала решение.

Подчеркивается, что на тот момент Экрема Имамоглу называли главным конкурентом Эрдогана в предстоящей президентской гонке, однако он не смог участвовать.

Выборы главы государства прошли в Турции в 2023 году.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Тогда главным соперником Эрдогана стал глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу - он был официально выдвинут единым кандидатом от шести оппозиционных партий.

По правилам для победы в выборах кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, однако в первом туре этого не произошло. Поэтому Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, где за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали уже 52,17% избирателей. Кандидат от оппозиции проиграл выборы.

Стоит также отметить, что мэрия Стамбула не в первый раз попадает в политический скандал. Например, в 2021 году 500 сотрудников мэрии Стамбула заподозрили в поддержке терроризма.

А в 2024 году суд арестовал префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта Ахмета Озера по обвинению в терроризме.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229308-oppozicioner-konkurent-erdogana-chto-izvestno-o-zaderzhannom-mere-stambula/