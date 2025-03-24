Провести досрочные президентские выборы в Турции призвал мэр Анкары

Мэр Анкары призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом мэра Стамбула, передает NUR.KZ со ссылкой на Cumhuriyet - перевод приводят РИА Новости.

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"Если бы эти события (арест мэра Стамбула) не произошли, возможно, не было бы такого большого участия (на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах - прим. ред.) Иными словами, когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика.

Надеюсь, досрочные выборы станут примером для Турции. Потому что ставить подножку оппоненту - это не демократично... Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились", - сказал мэр Анкары Мансур Яваш.

Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.

В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

Напомним, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что почти 15 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты.

Добавим, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Вчера, 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.