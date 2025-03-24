"Горжусь": певец Таркан поддержал протестующих против ареста мэра Стамбула

Турецкий певец Таркан опубликовал пост в соцсети, в котором выразил поддержку протестующим против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Таркана в соцсети Х.

"Как человек, верящий в достоинства и важность демократии, я всегда поднимал свой голос за наши самые основные права на свободу. Иногда за безопасность и будущее женщин и детей, иногда за сохранение природы и права животных, но больше всего за независимую и справедливую правовую систему.

Отрадно видеть, что люди принимают демократию больше, чем когда-либо прежде, в результате всех видов несправедливости, незаконных судебных процессов и практик, которые не соответствуют правовым процедурам, что продолжается уже долгое время.

Меня наполняет гордость и волнение, когда я вижу, как наши люди вместе выступают против несправедливости с политической осознанностью и пробуждением.

Здорово видеть, что мы можем объединиться, не теряя веры в обеспечение и защиту абсолютной независимости и превосходства закона ради более справедливого и свободного будущего.

Я надеюсь, что эта борьба за демократию даст новые ростки нашей усталой надежде и что нашу страну ждут более мирные дни", - написал певец.

Напомним, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что почти 15 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты.

А мэр Анкары призвал провести в Турции досрочные президентские выборы, отметив, что если бы не арест Экрема Имамоглу, явка граждан на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах могла быть не такой высокой.

Добавим, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Вчера, 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.