Американская компания восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, передает NUR.KZ со ссылкой на украинский портал "Милитарный".

"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", - говорится в материале.

Отмечается, что Украине отключили доступ к спутниковым снимкам 7 марта.

Напомним, 4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

После пресс-конференции стало известно, что Трамп отменил переговоры, а украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Зеленский в соцсетях прокомментировал ситуацию, заявив, что "встреча пошла не по плану". Он заявил, что готов "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".

Глава Украина также отреагировал на новости о приостановлении военной помощи США. Он поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию.

Сам Трамп после этого, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф подтвердил, что Штаты перестали предоставлять разведданные Украине, но делятся информацией со своими союзниками.

Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

Об итогах переговоров высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова к миру.

Сегодня в офисе Зеленского заявили, что США возобновили военную помощь Украине.